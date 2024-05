Teatrul de Vest va invita in "Lumea Povestilor"

CARAS-SEVERIN - Ajuns la cea de-a VII-a editie, Festivalul de teatru pentru copii are de acum o anvergura internationala!Mutat in acest an mai aproape de sezonul estival, festivalul cuprinzand nu mai putin de 26 de spectacole se va desfasura in perioada 18-26 mai, deopotriva in sali de spectacole si in aer liber, in Resita, Caransebes, Oravita, Moldova Noua, Bocsa, Otelu Rosu, Berzovia si Maureni. "L-am mutat catre vara in primul rand pentru a castiga o componenta stradala, dar si la sugestia ... citește toată știrea