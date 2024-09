Teiusul si parcul de la Vila Popov, revitalizate cu peste 23 de milioane de lei

CARANSEBES - Atat reprezinta investitia de amenajare a celor doua zone verzi ale Caransebesului, bani care vin prin Programul Regional Vest 2021-2027. De curand, alesii locali au aprobat atat proiectul in sine, cat si documentatiile tehnico-economice si indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei de 23,6 milioane de lei (2 la suta cofinantare a Primariei), cu care vor fi revitalizate cele doua parcuri!Astfel, atat in Teius (pe 7,8 ha), cat si in parcul din preajma Vilei Popov (8800 mp) ... citește toată știrea