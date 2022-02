Telefonul suna a urgenta de 148 de ori pe zi

CARAS-SEVERIN - Este vorba despre apelurile date la 112 in judetul nostru, de-a lungul anului trecut!In 11 februarie s-au implinit 18 ani de la operationalizarea binecunoscutului apel unic de urgenta 112, serviciu care isi arata zi de zi utilitatea. In acest context, a fost prezentata situatia apelurilor mai mult sau mai putin urgente, facute la noi in judet, anul trecut.Astfel, dintr-un total de 95.595 de telefoane date la 112, s-au dovedit a fi urgente 56,52% (54.033). Adica, in medie, 148 ... citeste toata stirea