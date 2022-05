Telescaunul Valsanu ramane in picioare! Belci a pierdut procesul cu Dunca!

CARAS-SEVERIN - Romeo Dunca: "Am spus mereu ca eu cred in justitie! Ma intreb de unde vor plati primarii Maralescu si Belci daunele ce vor urma! Pentru ca lucrurile au fost simple si nu le-au inteles"!Magistratii de la Curtea de Apel Alba Iulia au trebuit sa hotarasca daca nu cumva contractul de asociere in participatiune pe care firma familiei Dunca il are cu administratia locala din comuna Turnu Ruieni e lovit de nulitate absoluta sau trebuie reziliat de drept. Consecinta ar fi fost ... citeste toata stirea