Terenuri pregatite pentru investitori

RESIEsA - Municipalitatea este in tratative avansate cu doi investitori germani, interesati sa investeasca la Resita!Consilierii locali au aprobat, in cadrul sedintei ordinare din luna mai, unificarea a doua suprafete de teren invecinate din zona fostei Platforme UCC (Uzina Cocso-Chimica) din Valea Eserovei. Potrivit referatului de aprobare, scopul alipirii il reprezinta obtinerea unei parcele mari, cu o geometrie compacta, avand in vedere tratativele purtate de municipalitate, in vederea ... citește toată știrea