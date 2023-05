Theobroma Secret Cacao, companie pioniera in domeniul cosmeticelor naturale si organice, este mandra sa anunte participarea sa la prima editie a festivalului Chocolate Saga. Evenimentul, dedicat iubitorilor de ciocolata si frumusetii naturale, se va desfasura la Casa Ghica, in Centrul Vechi al Bucurestiului, in perioada 26-28 Mai 2023.Descoperirea Produselor TheobromaTheobroma Secret Cacao, faimoasa pentru produsele sale cosmetice inovative, le ofera participantilor ocazia de a experimenta ... citeste toata stirea