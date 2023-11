CARAS-SEVERIN - De la inceputul acestei saptamani, Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin si-a sporit efectivele cu un numar de 35 de tineri agenti de politie. Acestia au absolvit, luna aceasta, cursurile scolilor de agenti de politie de la Campina si Cluj-Napoca, si au inceput activitatea in cadrul Politiei judetului!"Politistii au fost repartizati la structurile de ordine publica din mediul urban si rural si in cadrul celor de politie rutiera. Repartizarea s-a efectuat in ordinea ... citeste toata stirea