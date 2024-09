Tinerii antreprenori din Resita

RESIEsA - Echipa Colegiului National "Traian Lalescu" a ajuns in finala prestigioasei competitii Early Innovators Business Plan Competition, editia 2024, eveniment ce isi propune sa dezvolte mentalitatea antreprenoriala in randul elevilor. Competitia a atras aproape 200 de planuri de afaceri, doar 21 de echipe reusind sa se califice pentru etapa finala!Finala va avea loc la sediul BCR - The Bridge din Bucuresti, pe 24 septembrie si va fi transmisa live, incepand cu ora 11, pe pagina de ... citește toată știrea