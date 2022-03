TMK, bulgare de foc spre Bucuresti?

RESIEsA - Otelarii resiteni au inceput protestele la poarta uzinei. Saptamana viitoare, ar putea merge in capitala!In dimineata zilei de joi, intre orele 9:00 si 11:00, in jur de 300 de oameni si-au aratat nemultumirea fata de intarzierea guvernantilor de a debloca conturile societatii. Protestul lor va continua si vineri dimineata dupa care, in zilele de luni si marti, sunt anuntate actiuni similare in centrul orasului. Daca problemele lor vor ramane nerezolvate, de miercuri, muncitorii ... citeste toata stirea