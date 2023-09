CARANSEBES - E mare sarbatoare in piata din Caransebes, la a XIII-a editie a Festivalului "Toamna la Gugulani", organizat in cinstea producatorilor agricoli de Primaria Caransebes si Serviciul Public "Piata Gugulanilor"!Joi dupa-amiaza, sub privirile primarului Felix Borcean si ale city managerului Florin Bogdea, sefa Pietei, Luminita Verdes, a acordat Diplome de apreciere producatorilor din toata Esara Gugulanilor, dar si din Timis sau Dolj, care an de an vin in cea mai mare piata din zona ... citeste toata stirea