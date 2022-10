"Toamna la gugulani", un festival pe cinste

CARANSEBES - "Toamna la gugulani", festivalul producatorilor agricoli care vin in piata din Caransebes, a debutat astazi si se va incheia duminica, 9 octombrie!Ajuns la editia cu numarul 12, festivalul aduce in fata celor care ajung in Piata Gugulanilor roadele toamnei, asa cum s-a intamplat si astazi in prezenta primarului Felix Borcean, a viceprimarului Bebe Pasere si a city managerului Florin Bogdea.Sefa Serviciului Public "Piata Gugulanilor", Luminita Verdes, i-a premiat pe producatorii ... citeste toata stirea