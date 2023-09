CARAS-SEVERIN - Chiar daca temperaturile incep sa se domoleasca treptat, incendiile de vegetatie uscata isi fac din nou loc in peisaj. Nu mai putin de 14 interventii au bifat pompierii caraseni in cursul zilei de 7 septembrie, pe lista figurand si doua incendii de vegetatie!Majoritare misiunilor au ramas cele de acordare de prim ajutor si de asistenta de persoane (11), fiind inregistrata si una de asigurare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor in cazul unui accident rutier ... citeste toata stirea