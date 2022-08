Toate scolile Resitei, gata de scoala

RESIEsA - Chiar daca la 12 dintre ele sunt in derulare lucrari de investitii, iar elevii au fost mutati. Este vorba despre lucrari de modernizare pe fonduri europene, despre care primarul Ioan Popa sustine ca sunt in grafic si ca, in oras, inceperea scolii nu va crea greutati!Ba chiar se arata multumit de ritmul lucrarilor, intrucat majoritatea celor care s-au facut pana acum au fost finalizate mult inainte de termen. Un exemplu este Scoala Gimnaziala nr. 2, unde constructorul sustine ca va ... citeste toata stirea