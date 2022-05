"Tomata" se extinde la cartofi si struguri de masa

CARAS-SEVERIN Senatorul carasean Ion Mocioalca (PSD) a vorbit despre extinderea programelor de tip "Tomata" si la cartofi, si la strugurii de masa!Oficialul spune ca scaderea la jumatate a pretului tomatelor in piete demonstreaza ca programele pentru agricultura, bine facute si bine puse in aplicare, duc la cresterea productiei interne de produse alimentare, la diminuarea dependentei fata de importuri si, in final, la scaderea preturilor: "Conform acestei strategii, ministrul Adrian Chesnoiu ... citeste toata stirea