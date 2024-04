Torma: Noua ne pasa de taxele si impozitele locale!

CARAS-SEVERIN - Senatorul carasean spune ca problema fiscalitatii orasului din Clisura trebuie pusa la modul serios si ca, daca lucrurile nu se rezolva, se va recurge la o actiune in contencios administrativ!"Am depus o plangere prealabila prin care ii solicitam domnului primar sa puna in aplicare Hotararea din Consiliul Local din data de 12 februarie 2024, iar, ulterior, vom merge in instanta daca domnul primar refuza sa puna in aplicare HCL!", avertiza senatorul social-democrat Adrian Torma. ... citește toată știrea