Torma: Protejam puterea de cumparare a salariatilor!

CARAS-SEVERIN - Potrivit senatorului PSD, puterea de cumparare a salariatilor a fost, in august, cu 8,3 procente mai mare fata de anul trecut!"In noiembrie 2021, salariul mediu net era 3.645 de lei, iar in luna august 2024, a ajuns la 5.158 de lei. Masurile PSD pentru cresterea veniturilor celor care muncesc se reflecta si in datele statistice oficiale. Datele arata ca masurile PSD pentru protejarea puterii de cumparare au avut efecte pozitive: puterea de cumparare a ... citește toată știrea