Tot mai multe arme letale confiscate din judet

CARAS-SEVERIN - Numarul armelor letale ridicate anul trecut din Caras-Severin a fost cu 68,75% mai mare decat in 2023, crescand de la 32 la 54!Chiar daca numarul de actiuni la capitolul Arme a scazut cu aproape 30% in 2024, rezultatele sunt cu mult mai impresionante decat in 2023. Au crescut atat armele ridicate, cat si cantitatile de substante periculoase.Mai exact, in 2024, politistii caraseni au derulat aproape 400 de actiuni si controale pe linia respectarii regimului armelor, ... citește toată știrea