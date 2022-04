Tot mai multi caraseni isi unesc destinele

CARAS-SEVERIN - Din pacate, in ultimul an, a crescut si numarul divorturilor inregistrate in judet, spune Corina Virvoni, directorul executiv al Directiei de Evidenta a Persoanelor Caras-Severin.Anul 2021 a fost unul mai bun pentru casatorii fata de 2020. Profitand de unele perioade de relaxare, mai multi tineri au luat decizia sa-si uneasca destinele decat in anul precedent. Astfel, in 2021, 914 cupluri din Caras-Severin - cu 54 mai multe decat in anul 2020 - au hotarat sa-si formeze legal o ... citeste toata stirea