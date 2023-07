RESITA - Este sloganul sub care va fi marcata, la Resita, a XIX-a editie a Zilei Nationale a Contabilului Roman!Cel mai important eveniment anual dedicat profesiei contabile va avea loc luni, 13 iulie, in organizarea fililalei judetene a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR). Dezbateri-eveniment similare sunt programate a avea loc, concomitent, si in celelalte 40 de judete si in Municipiul Bucuresti, potrivit unui comunicat al CECCAR primit la redactie. ... citeste toata stirea