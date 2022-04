Trafic de influenta pentru Muntele Mic?! Dunca a apelat la avocati condamnati in trecut pentru coruptie!

Inalta Curte de Casatie si Justitie a intervenit in marea afacere "Muntele Mic" a presedintelui Consiliului Judetean Caras-Severin dupa ce au fost semnalate posibile infractiuni de trafic de influenta exercitate asupra magistratilor! Miza e uriasa! De foarte multe milioane de euro!Cabana construita ilegal intr-o arie protejata, in masivul Brusturu din Muntii Banatului, in scop familial, dar care astazi e inclusa cu tupeu si sfidare in circuitul turistic, ar putea fi cea mai mica problema a ... citeste toata stirea