Traficant de migranti pentru patru indieni

SOCOL - Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Socol au surprins patru cetateni indieni care trecusera granita din Serbia in Romania, ajutati de un cetatean roman!Indienii nu doreau sa ramana pe meleaguri mioritice, intentionand sa ajunga in vestul Europei."O patrula a oprit pentru verificari, pe comunicatia DN57A, un autovehicul marca Audi inmatriculat in Romania, condus de un cetatean roman, in varsta de 51 de ani. In autoturism, politistii de frontiera au depistat patru pasageri ... citeste toata stirea