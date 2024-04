TRAGEDIE! Tanar de 27 de ani, gasit spanzurat in Valea Cenchii

CARANSEBES - Finalul tragic al tanarului din Caransebes s-ar fi scris la sfarsitul saptamanii trecute, in cartierul din municipiu!Oamenii spun ca lovitura finala sufleteasca ar fi primit-o in urma unei dispute in familie, la Paltinis, dupa care tanarul n-ar mai fi fost de gasit. I-ar fi fost reperata doar masina, prin Valea Cenchii, stationata de ceva zile. Cautarile au luat sfarsit duminica."In data de 21 aprilie, la ora 15.30, Politia Municipiului Caransebes a fost sesizata despre faptul ... citește toată știrea