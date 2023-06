RESIEsA - Privind aceasta imagine, unii s-ar simti derutati, gandind ca ar putea fi facuta pe santierul deschis cu un an si-un pic in urma. Scriem asta deoarece cel putin aceasta a fost impresia noastra la o prima vedere!Privind mai atent insa, am observat ca nu-s muncitorii PORR-ului in imagine, ci aceia care, in 1988, puneau ... citeste toata stirea