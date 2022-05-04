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Tramvaiele Bozankaya, inca garate in depoul STPT. Motivul pentru care nu pot fi puse in circulatie

Sursa: Express de Banat
Miercuri, 04 Mai 2022, ora 07:51
14 citiri
Tramvaiele Bozankaya, inca garate in depoul STPT. Motivul pentru care nu pot fi puse in circulatie
Express de Banat
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