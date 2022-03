Tramvaiul cucereste ultima reduta: terminalul intermodal

RESIEsA - Resita pune la bataie 41,67 de milioane de lei, cu sustinere europeana, in principal pentru ridicarea statiei de transfer tramvai-autobuz din Muncitoresc. Vom avea supraveghere video in intersectii si statii moderne, cu acces la facilitati inteligente si mutarea tuturor cablurilor in canalizatie comuna!Aceasta ultima batalie a hartiilor, pe care o duce tramvaiul resitean, va ridica in sfarsit municipiul de pe Barzava la rangul de Smart City, cu statii moderne, acoperite, cu afisaje ... citeste toata stirea