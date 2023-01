Tramvaiul, prioritatea zero pentru Ioan Popa

RESIEsA - Desi apar "conflicte", primarul Resitei nu pune in pericol proiectul din cauza altor lucrari. Intrucat lucrarile la tramvai merg in paralel cu cele la reteaua de apa si canal, inevitabil apar suprapuneri ale celor doua proiecte!Primarul enumera trei "zone de conflict" in exprimarea sa, pe care oamenii primariei cauta sa le armonizeze in asa fel incat lucrarile la apa si canal sa nu puna bete in rotile tramvaiului. O prima asemenea zona apare pe portiunea dintre Victoria si Kaufland, ... citeste toata stirea