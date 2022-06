Tramvaiul se misca incet, dar sigur

RESITA - "Bubele" din Govandari, copacii de pe Bd. Republicii si legatura rutiera prin Mociur, in vizorul Primariei Resita! PORR-ul, primit cu bratele deschise deoarece gasirea unui constructor va fi tot mai grea!Desi ritmul lucrarilor nu pare foarte serios, primarul Ioan Popa indeamna la rabdare deoarece, mai intai, trebuie scoasa garnitura de sub sina pentru ca, ulterior, sina sa poata fi extrasa. Popa da asigurari ca lucrarile vor accelera, intrucat PORR are un plan de lucru bine stabilit, ... citeste toata stirea