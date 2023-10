CARAS-SEVERIN - Pe calea ferata Caransebes - Arad modernizata pana in 2026 vor circula si locomotive noi, din 2027! Ministerul Transporturilor a primit, saptamana trecuta, din partea Bancii Europene de Investitii, confirmarea finantarii unui proiect in valoare de peste 470 milioane euro, in baza caruia va fi posibila achizitionarea a 62 de trenuri electrice!"Noua investitie va conduce la cresterea frecventei de calatorie utilizand transportul feroviar si la o reducere semnificativa de emisii ... citeste toata stirea