CARAS-SEVERIN - 36 din cele 48 de trasee judetene de transport public urmeaza a fi atribuite castigatorilor in luna septembrie!Gestiunea serviciilor publice de transport persoane prin curse regulate a fost scoasa la licitatie pe SEAP de Consiliul Judetean, saptamana trecuta, termenul limita de depunere a ofertelor expirand in 4 septembrie cand, dealtfel, va avea loc si deschiderea acestora. In discutie se afla trei sferturi din totalul traseelor din judet, adica 6 din 8 loturi, respectiv 36 ... citeste toata stirea