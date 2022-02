Traseu cu "inima" la Oravita...

ORAVIEsA - ...cu "coloana vertebrala" pe ruta istorica pana la Anina si cu "brate" pe Vaile Minisului si Rudariei!Sunt punctele traseului tematic in care GEC Nera considera ca ar trebui cuprinsa vechea cale ferata. Intrucat aceasta trece prin Parcurile Nationale Cheile Nerei-Beusnita si Semenic-Cheile Carasului, seful GEC Nera, Cornel Popovici Sturza, e de parere ca, in valorificarea patrimoniului cultural al liniei, trebuie avut in vedere contextul ecoturistic al zonei. Concret, Sturza ... citeste toata stirea