CARAS-SEVERIN - Sambata, 10 iunie, pe traseul Via Transilvania se face curatenie. Cei 9 km ai traseului Poiana (Buchin)-Lindenfeld din Caras-Severin vor fi ecologizati cu sprijinul ASC Ultra Pana La Capat din Arad!Ziua Mediului, sarbatorita in fiecare an pe data de 5 iunie, a fost unul din motivele pentru care Eva Hochbauer, din cadrul Asociatiei Clubul Sportiv Ultra Pana La Capat din Arad, a lansat recent o invitatie tuturor prietenilor Via Transilvanica si iubitorilor de natura: ... citeste toata stirea