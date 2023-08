CARAS-SEVERIN - Dupa o adevarata desfasurare de forte, modificari de traseu si toaletari, tronsoanele problematice au fost redeschise!In urma cu mai putin de o luna, presedintele Consiliului Judetean, Romeo Dunca, spunea ca se iau masuri pentru ca judetul sa nu ajunga sa fie ocolit de traseul Via Transilvanica. Asta dupa ce, "dupa 10 zile si 1052 km cu bicicleta pe Via Transilvanica am intrerupt traseul la Sarmizegetusa, in locul in care a devenit impracticabil".S-au facut sedinte de lucru, ... citeste toata stirea