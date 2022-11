Traversarea prin loc nepermis i-a fost fatala

RESIEsA - Un pieton in varsta de 75 de ani si-a pierdut viata marti seara, in urma unui accident rutier produs in jurul orei 18.44, pe DN 58, la iesire din municipiul Resita spre Caransebes!Potrivit Politiei judetului, "din primele verificari s-a stabilit ca, in timp ce un tanar de 18 ani, din Resita, conducea un autoturism din directia Caransebes catre Resita, ar fi surprins si acrosat cu autoturismul un pieton de 75 de ani, angajat in traversare, printr-un loc nepermis. In urma accidentului ... citeste toata stirea