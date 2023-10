ROMANIA - La noapte, ceasurile vor fi date inapoi cu o ora, ora 04.00 devenind astfel ora 03.00. Duminica, ziua va avea 25 de ore in loc de 24, fiind cea mai lunga zi din an!Ora se schimba de doua ori pe an in Romania, in lunile martie si octombrie. Din 1998, trecerea la ora de vara se face in ultima duminica a lunii martie, cand ceasul se da cu o ora inainte, iar trecerea la ora de iarna are loc in ultima duminica a lunii octombrie. Sistemul orei de vara si de iarna presupune o ajustare cu o ... citeste toata stirea