Trecerea ilegala si traficul de persoane, in linia intai la frontiera

CARAS-SEVERIN - Nu toate cele peste 200.000 de persoane care au trecut frontiera caraseana anul acesta au facut-o legal. Jumatate din infractiunile constatate sunt de trecere ilegala a frontierei, in top urmand traficul de persoane!Potrivit datelor furnizate de Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Caras-Severin, cel mai tranzitat punct de trecere din judetul nostru este, in primele 11 luni ale acestui an, cel de la Naidas, cu 211.997 persoane, dintre acestea 106.907 au intrat, iar ... citeste toata stirea