Trecut-au 30 de ani si 17 prefecti de Caras-Severin

CARAS-SEVERIN - A fost o zi insemnata pentru conducerea judetului, Institutia Prefectului implinind trei decenii in formatul actual, astazi avandu-l in frunte pe cel de-al 18-lea prefect, Ioan Dragomir!Palatul administratiei judetene a gazduit, joi, 31 martie, in sala de sedinte, o deosebita manifestare pentru a marca, intr-un cadru solemn, cei 30 de ani de activitate in forma actuala de organizare a Institutiei Prefectului - Judetul Caras-Severin.Evenimentul a debutat cu o obisnuita si ... citeste toata stirea