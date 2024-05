Trei spitale din judet au ser antiviperin

CARAS-SEVERIN - In acest moment, judetul dispune de sase doze de ser antiviperin, acestea fiind distribuite la trei unitati spitalicesti: Resita, Caransebes si Moldova Noua!Vremea calda a dat startul drumetiilor si excursiilor in natura, iar specialistii spun ca, in acest an, viperele au iesit mult mai devreme din hibernare. Potrivit ultimelor informatii prezentate de Directia de Sanatate Publica Caras-Severin, trei unitati spitalicesti detin ser antiviperin. In total, in judet sunt ... citește toată știrea