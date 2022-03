Trei surori vin pe urmele lui Don Juan?

RESIEsA - Un nou spectacol de Cehov la teatrul resitean, mai vechea dorinta a directorului Florin Ionescu!Dorinta pe care acesta o dezvaluia inca de la finele anului trecut, dupa ce, in 2021, la Resita s-au jucat spectacolele "Ursul" si "Cerere in casatorie". Ionescu insa vrea un spectacol de Cehov mult mai greu, aratandu-si preferinta pentru punerea in scena a piesei "Trei surori" in regia regizorului Sandu Grecu din Chisinau. "Cehov ramane Cehov si cred ca nu trebuie sa-i amestecam pe marii ... citeste toata stirea