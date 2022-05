Trei turisti, rataciti in Poiana Mare, pe Semenic

SEMENIC - Dupa patru ore de cautari, trei turisti, doua femei si un barbat, au fost adusi in siguranta in statiunea montana si, din fericire, nu au avut nevoie de ingrijiri medicale!Un apel la 112 anunta, duminica seara, in jurul orei 18.00, dispeceratului Inspectoratului de Jandarmi Caras-Severin, faptul ca trei turisti, un barbat si doua femei, s-au ratacit in zona Poiana Mare din masivul Semenic, astfel ca doua patrule de jandarmi din cadrul Postului Valiug s-au deplasat spre locatia ... citeste toata stirea