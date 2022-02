Trenul, cu pasi timizi spre Europa

RESIEsA - Ministrul Grindeanu vrea ca, cel putin pe culoarele europene, sa se circule cu viteze ca afara!Pentru asta, sunt in curs de derulare lucrari in zonele Deva sau Arad, ori spre Sighisoara. De asemenea, modernizarea caii ferate Caransebes-Arad, finantata prin PNRR, a ajuns in faza de licitatie. Aceasta va fi delimitata in patru loturi, modernizarea urmand a cuprinde atat linia, cat si garile sau pasajele. Pentru partea feroviara, ministrul anunta descentralizarea asemanatoare celei din ... citeste toata stirea