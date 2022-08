Trenul de Timisoara, pe hidrogen, ar putea fi cu... acumulatori

CARAS-SEVERIN - Daca seful administrativului resitean s-a bucurat de succes in sedinta ordinara a Consiliului Judetean Timis, pentru proiectul vizand infrastructura feroviara, pe ruta Resita Nord-Timisoara Nord, cu extensie Voiteni-Stamora Moravita frontiera, nu la fel s-a intamplat in Caras-Severin, unde s-a batut apa in piua inclusiv pe tema hidrogenului, a bateriilor si a firelor de curent!Putem spune ca Trenul lui Popa a fost imbratisat mai usor de Timis decat de Caras. Alesii timisenilor ... citeste toata stirea