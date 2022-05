Trenuletul plin cu amintiri de suflet

RESIEsA - Imaginea miniaturii "reginei" din Triaj starneste nostalgii despre vremuri de altadata. Ne referim la macheta locomotivei cu abur Resicza 2, prima fabricata la Resita in 1872, locomotiva care ocupa locul central al parcului din Triaj!La sfarsitul anilor '70, o macheta a acesteia era realizata in uzina resiteana, macheta care recent a putut fi admirata in holul Centrului UBB, in cadrul evenimentului care a marcat 50 de ani de la inaugurarea parcului in cauza. Cei mari si cei mici ... citeste toata stirea