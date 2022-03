Tributari propriei noastre neputinte

RESIEsA - Romania a fost mai mereu tributara tarilor puternice, mereu parca a trebuit sa punem in opera, mai abitir decat altii, reguli si reguli, si parca acest lucru nu se mai termina. Ati vazut ce repede am pus noi in practica sanctiunile impotriva Rusiei, desi niciun oligarh nu traieste pe meleagurile noastre?Nu conteaza ca, practic, au de suferit mii de romani, noi trebuie sa pozam in partenerii perfecti, desi niciodata nu vom fi priviti ca fiind vreo forta. Nimeni nu spune ca trebuie sa ... citeste toata stirea