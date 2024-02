VEST - V-ati dat seama deja, este vorba despre o noua licitatie pentru lotul Caransebes-Lugoj, lotul 4 al ,,Autostrazii Sudului" Filiasi-Lugoj, drumul de mare viteza care face legatura intre Oltenia si Banat!"Nu exista un proiect mai important, in acest moment, pentru Banatul Montan decat acest drum expres de la Filiasi pana la Lugoj.", preciza, la final de an, chiar la Caransebes, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, asigurand ca in scurt timp se vor inchide procedurile de licitatie ... citeste toata stirea