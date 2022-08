Turneu national de pian, cu oprire la Resita

RESIEsA - Concertele Classic Unlimited incep o noua calatorie prin tara, la inceputul lunii septembrie, in locuri speciale, a doua "statie" fiind Hala Minda din Resita!10 spatii inedite din 10 orase din tara se vor transforma, si in aceasta toamna, in sali de concerte Classic Unlimited. Astfel, intre 8 septembrie si 7 octombrie, turneul national de muzica clasica sustinut de pianistul Bogdan Vaida, care numara deja sase editii, va ajunge si la Resita, in 10 septembrie.In cadrul concertelor ... citeste toata stirea