UCMH isi incheie primul an cu bine

RESIEsA - Infiintata in februarie in vederea preluarii activitatii de baza a UCMR, societatea intampina 2025 cu un plan de investitii de 25 de milioane de euro, aprobat de Hidroelectrica!Preluarea afacerii UCM Resita SA si infiintarea in acest scop a Uzinei de Constructii Masini Hidroenergetice (UCMH) SRL au fost aprobate de actionarii Hidroelectrica in ianuarie 2024, contractul de vanzare-cumparare fiind semnat de catre parti in martie 2024. S-a pus capat, astfel, unei situatii paguboase ... citește toată știrea