Ultimii 200 de metri de canalizare, kilometri de drumuri la Mehadica

MEHADICA - Reteaua aflata in lucru la Mehadica e aproape gata. Vor urma lucrarile la statia de epurare!Conform primarului Ion Urechiatu, este vorba despre un proiect in valoare de 8,7 milioane de lei, finantat prin PNDL 1. Lucrarile au demarat in primavara lui 2020, termenul de finalizare fiind sfarsitul anului viitor. Pana in prezent, s-a lucrat la introducerea retelei, aceasta acoperind aproape intreaga localitate. "Au aparut probleme pe o strada de 200 de metri, deoarece coloana venea ... citeste toata stirea