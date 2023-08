CARAS-SEVERIN - Tintele stabilite deja sunt: depasirea pragului electoral, intrarea in Consiliul Judetean si formarea de grupuri parlamentare!Umanistii din judet au avut, sambata, la Resita, o intalnire de lucru cu europarlamentarul Partidului Umanist Social Liberal, Maria Grapini, in cadrul careia au fost inventariate si dezbatute atat problemele cu care se confrunta organizatiile partidului, cat mai ales comunitatile in care activeaza acestea. Opiniile si punctele de vedere consemnate acum, ... citeste toata stirea