Umarul asteptat pentru Spitalul Judetean Resita

RESITA - Demn de remarcat este faptul ca dezastrul financiar de la Spitalul Judetean a fost din nou dezbatut in Consiliul Judetean Caras-Severin!Consilierul judetean Gabriela Stuparu (PSD) i-a reprosat lui Romeo Dunca, sefului judetului, ca inainte s-o destituie pe Alina Stancovici (lucru care nu s-a intamplat in pofida zvonurilor), ar fi de facut demersuri la minister, inclusiv la Casa de Sanatate, organism cu care spitalul are semnat doar un contract in ultimii patru ani.