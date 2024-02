RESIEsA - Orasul are proiecte fazate si nefinalizate, dar e liniste in privinta ducerii lor la sfarsit. Conform primarului Ioan Popa, sumele pe care primaria trebuie sa le acopere insumeaza 3-4 milioane de euro. Si nu sunt probleme din acest punct de vedere!"Reamintesc ca primaria a facut o emisiune de bonduri, unde am primit 9 milioane de euro si o buna parte din acesti bani sunt la dispozitia orasului. Avem si credite de cofinantare, pe care le-am luat si care ne sunt la indemana.", declara ... citeste toata stirea